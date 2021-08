Neuburg

Wochenmarkt-Beschicker in Neuburg trauern um Susanne Glatz

Die 54-jährige Susanne Glatz hatte am Vormittag noch auf dem Wochenmarkt in Neuburg Obst und Gemüse verkauft - am Abend war sie an einer Gehirnblutung gestorben. Die Kollegen am Wochenmarkt vermissen sie.

Der Tod von Susanne Glatz war eine Nachricht, die viele Menschen in Neuburg betroffen machte. Nicht zuletzt die Beschicker auf dem Neuburger Wochenmarkt am Schrannenplatz. Denn dort hatte Susanne Glatz am 21. August vormittags noch Obst und Gemüse verkauft, ehe sie am Abend mit einer Gehirnblutung ins Klinikum Ingolstadt gebracht wurde, wo jede Hilfe für sie zu spät kam. Auf dem Wochenmarkt trauerten die Beschicker am vergangenen Samstag um die 54-jährige, ehrenamtlich vielseitig aktive und sehr beliebte Frau aus Neuburg. Am Obst- und Gemüsestand, wo sie mitgearbeitet hat, hatten die Kollegen auf einem Tisch ein Bild von Susanne Glatz aufgestellt und eine rote Rose dazu gelegt. „Viel zu früh musstest Du gehen. Wir werden Dich sehr vermissen!“ stand daneben zu lesen. (nr)

