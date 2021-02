05:33 Uhr

P-Seminar Dillingen: Vom abgesagten Musical gibt’s jetzt ein Buch

Dillinger Gymnasiasten wollten „Bona goes Jungle“ auf die Bühne bringen. Corona machte die Aufführungen unmöglich.

Stellen Sie sich vor, da gibt es ein Musical in Dillingen und keiner darf hin! Genau das ist jetzt in der Kreisstadt der Fall. Das P-Seminar Englisch 2019/2021 des St.-Bonaventura-Gymnasiums hat lange daran gearbeitet, eine Show zu realisieren, welche an den großen Erfolg von „Bona goes Africa“ vor zwei Jahren anknüpfen sollte. Doch zu Jahresbeginn war klar, dass die Aufführungen abgesagt werden müssen. Aber es war nicht alles umsonst – bereits im Sommer kam die Idee auf, parallel zum Probengeschehen an einem Buch zu arbeiten, das den Entstehungsprozess des Bühnenstücks dokumentieren soll. Jetzt soll das Werk im Handel angeboten werden.

Persönlicher Stempel

„Bona goes Jungle“ heißt das vielversprechende Projekt und basiert auf der Disney-Adaption von Rudyard Kiplings Dschungelbüchern, denen die Schüler unter Leitung von Erika Martin ihren persönlichen Stempel aufgedrückt haben. Es wurde bis zum Schluss geprobt und eigentlich war man bühnenreif, was das Buch dokumentieren wird. Einige Aspekte der Aufführung, so wie sie geplant war, werden dort zu finden sein. Die Handlung ist mitzuverfolgen und man wird über QR-Codes die großartigen Ohrwürmer des Musical-Klassikers hören können.

Hilfe vor Ort bekommen

Die Schüler haben die Produktion selbst in die Hand genommen. Neben den Schauspielerleistungen hat das Seminar die Entstehung von Bühnenbau, Requisiten und den Kostümen in Eigenregie koordiniert und selbst bewältigt. Die einzige Hilfe kam aus der Umgebung: Den Druck übernimmt die Druckerei Roch, und Grafikdesigner Oliver Bosch veredelte das Aussehen der Dokumentation. Professionelle Fotografen und Handwerker aus Dillingen sind involviert. Ein Exemplar der limitierten Auflage kostet 2 Euro und kann ab 9. März in der Dillinger Marienapotheke oder in der VR-Bank Donau-Mindel gekauft werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen