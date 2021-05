Reistingen

11:44 Uhr

Ein ganz besonderes Stück Geschichte in Reistingen

Plus Bereits in der Romanik wurde die Kirche St. Vitus in Reistingen erbaut. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit. Was dort gerade passiert.

Von Silva Metschl

Barock, Renaissance, Romanik – über die Jahrhunderte hinweg wurde in den verschiedensten Stilen gebaut. Das hat auch im Landkreis Dillingen seine Spuren hinterlassen.

