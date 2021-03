11:58 Uhr

Roch-Druck ist der neue Service-Partner der Donau-Zeitung

Im Industriegebiet im Dillinger Osten gibt es jetzt unsere Produkte wie „Radl mit“ und Zuckerguss“ – und noch vieles mehr.

Von Berthold Veh

Die Corona-Pandemie hat alles durcheinandergebracht. Doch jetzt hat die Donau-Zeitung auch in Dillingen wieder einen neuen Service-Partner. Es ist die Druckerei Roch in der Einsteinstraße 21 im Industriegebiet im Osten der Kreisstadt. Ab dem heutigen Dienstag, 16. März, können Kunden dort Produkte unserer Zeitung kaufen. Etwa das beliebte „Radl mit“ oder den neuen „Zuckerguss“, der an diesem Dienstag erscheint. Doch das neue Angebot ist viel größer: Das Team um Firmenchef Hans Roch und den technischen Betriebsleiter Ulrich Kral nimmt zum Beispiel private Kleinanzeigen (ohne Bild) für die Rubriken Verkäufe/Kaufgesuche, Kfz, Vermietungen/Mietgesuche, Glückwunschanzeigen und Familienanzeigen entgegen. Bei den Grußanzeigen, wie zum Beispiel zur Hochzeit, zum Geburtstag und zu vielen weiteren Anlässen, gibt es eine große Auswahl an Motiven und Gestaltungsmöglichkeiten.

Neukunden jederzeit willkommen

Auch der Leserservice kommt nicht zu kurz: Abonnenten können bei Roch-Druck ihr Zeitungsabo wegen Urlaub oder Krankheit unterbrechen, Adressänderungen vornehmen lassen oder sich ihre Heimatzeitung in den Urlaub, der hoffentlich bald wieder möglich sein wird, nachsenden lassen. Neukunden sind jederzeit herzlich willkommen, bei unserem Partner Roch-Druck ein Neu-Abonnement abzuschließen.

Angelika Glogger von der Augsburger Allgemeinen, die unsere Service-Partner betreut, ist froh über die Entwicklung. Denn die Donau-Zeitung hatte zuletzt keinen Service-Partner mehr in Dillingen. Der Grund: Die Corona-Pandemie hatte den Reisetreff Point von Stefanie Benaczek voll getroffen. Nach dem zweiten Lockdown musste sie ihre Reisebüros in Dillingen und Höchstädt zum 31. Januar schließen. Damit ging auch unser Servicepartner in der Königstraße verloren.

Einst die Höchstädter Zeitung herausgegeben

Doch nun gibt es eine optimale Nachfolgelösung. „Mit der Firma Roch-Druck haben wir nun einen starken Service-Partner gefunden“, freut sich Regionalleiter Johannes Brehm. Die neue Aufgabe ist Druckereichef Hans Roch nicht fremd, denn Schreibwaren Roch am Marktplatz in Höchstädt ist seit Jahrzehnten unser Partner. Dort kümmern sich Rochs Mutter Martina und ihr Team um die Anliegen unserer Leserinnen und Leser. Die Nähe zur Zeitung ist bei Roch-Druck groß, freut sich DZ-Redaktionsleiter Berthold Veh. Denn die Familie Roch hatte einst bis in die 1930er Jahre die Höchstädter Zeitung herausgegeben. Geschäftsführer Hans Roch wiederum verspricht sich ebenfalls viel von der Zusammenarbeit. Denn Kunden, die beispielsweise eine Anzeige aufgeben, werden auch auf die Angebote von Roch-Druck aufmerksam. So druckt die Firma Karten für verschiedenste Anlässe. „Von Hochzeitskarten bis zu Sterbebildchen“, wie Hans Roch erläutert.

Das sind die Kontaktdaten

Roch-Druck in der Dillinger Einsteinstraße ist jeweils montags bis donnerstags von 7 bis 16.30 Uhr geöffnet, am Freitag von 7 bis 12.30 Uhr. Telefonisch erreichen Sie unseren Medien-Service-Partner unter der Nummer 09071/705660 oder per E-Mail unter info@roch.de.

In Höchstädt ist der Service-Partner Schreibwaren und Bücher Roch, und in Gundelfingen und Wertingen ist die Buchhandlung Gerblinger für Sie da.

