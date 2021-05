vor 17 Min.

Umstrittenes Mehrfamilienhaus: Neuer Entwurf ist „gefälliger“

Plus Die Pläne für den umstrittenen Bau eines Mehrfamilienhauses an der Weißenhorner Straße in Günzburg wurden überarbeitet. Wie die neue Lösung aussieht.

Von Walter Kaiser

Das Bauprojekt war von Beginn an umstritten. Durchaus denkbar, dass auch der neue, in etlichen Teilen überarbeitete Planentwurf für Diskussionen sorgen wird. Die Rede ist von dem Mehrfamilienhaus, das zwischen Weißenhorner Straße und Drillgasse in der Günzburger Weststadt gebaut werden soll. Der Stadtrat hat dem Vorhaben auf seiner jüngsten Sitzung einhellig zugestimmt. Der Neubau setze eine „städtebauliche Duftmarke“, erklärte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

