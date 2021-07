Mehr Sicherheit für Radler in Dillingen

Am Georg-Schmid-Ring werden Fahrrad-Schutzstreifen angebracht

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Dillingen hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, am Georg-Schmid-Ring sogenannte Fahrrad-Schutzstreifen zu markieren. Diese gibt es bereits entlang der früheren B16 in der Kernstadt und in Steinheim. Oberbürgermeister Frank Kunz äußerte ebenso wie die Mitglieder des Ausschusses die Überzeugung: Diese Maßnahme ist ein weiterer Beitrag zur Fahrradfreundlichkeit in Dillingen.

Vorgesehen ist, dass in beiden Richtungen am Fahrbahnrand der gestrichelt markierte Streifen aufgetragen wird

Das Gremium legte laut Pressemitteilung einstimmig fest, dass die Radfahrschutzstreifen von der Einmündung beim Parkplatz Trimm-Dich-Pfad auf dem Georg-Schmid-Ring nach Westen, entlang des Donau-Stadions und dann nach Norden bis zum Beginn der Abbiegespur bei der Oberdillinger Straße geführt werden. Vorgesehen ist, dass in beiden Richtungen am Fahrbahnrand der gestrichelt markierte Streifen aufgetragen wird. Diesen dürfen motorisierte Fahrzeuge bei Bedarf auch überfahren, wenn eine Gefährdung von Radlern und Radlerinnen ausgeschlossen ist. Auf diese Weise soll auf der einen Seite die Sicherheit der Radfahrer und Radfahrerinnen verbessert werden – auf der anderen Seite sei es auch für größere Fahrzeuge und Nutzmaschinen weiterhin problemlos möglich, die Straße zu befahren. Die Pläne wurden zuvor mit der Polizei, dem Staatlichen Bauamt Krumbach als Straßenbaulastträger und der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt und dann vom Ausschuss beraten. Die Markierung soll in den nächsten Monaten erfolgen.

Am Dillinger Bahnhof sollen demnächst zusätzlich rund 80 Fahrrad-Abstellplätze entstehen

Oberbürgermeister Kunz betont: „Auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Kommune ist der Georg-Schmid-Ring nun einer von vielen folgenden Schritten. Derzeit laufen schon die nächsten Überlegungen, wo wir den Radverkehr im Stadtgebiet weiter verbessern und sicherer machen können, etwa entlang der Rudolf-Diesel-Straße oder in der Donaustraße.“ Und wie berichtet, sollen am Dillinger Bahnhof demnächst auch zusätzlich rund 80 Fahrrad-Abstellplätze entstehen. (pm)