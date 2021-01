vor 49 Min.

Vom Maurerlehrling zum Dillinger Firmenboss: Erhard Furch wird 80

Plus Der Fristinger feiert seinen 80. Geburtstag. 1978 wurde er zum Gründer. Heute steht sein Sohn an der Spitze der Dillinger Bau-GmbH.

Von Horst von Weitershausen

Alles begann mit einer Maurerlehre. Das war ihm aber nicht genug. Er hat hart gearbeitet und hat es so mit den Jahren zum erfolgreichen Unternehmer geschafft. Am 5. Januar feiert der Fristinger Erhard Furch seinen 80. Geburtstag. Ein Tag, um zurückzublicken.

Das Schicksal hatte den fünfjährigen Erhard samt Eltern, vier Geschwistern und zahlreichen Landsleuten aus dem Sudetenland nach der Odyssee der Vertreibung von seinem Geburtsort Jastersdorf bei Fulnek, Kreis Neutitschein, erst bis nach Altenbaindt geführt. Der dortige Volksschullehrer Ernst Ryschawy habe ihn schon früh für Literatur und Kunst begeistert, berichtet der Jubilar, wodurch er bis heute zu einem glühenden Verehrer des Dichterfürsten Goethe geworden sei. Erhard Furch absolvierte nach der Schule eine Maurerlehre, diente bei einer Panzergrenadiereinheit der Bundeswehr, schloss den Besuch des Rudolf-Diesel-Polytechnikums in Augsburg mit der Meisterprüfung ab, wurde Bauleiter bei der Dillinger Firma Haertle und Kalkulator bei Präton.

Seit 20 Jahren ist sein Sohn der Chef

1978 wagte er mit der Gründung der Furch Bau GmbH den Schritt in die Selbstständigkeit. Zahlreiche Supermärkte und Industriehallen entstanden im Auftrag, daneben einige Mietobjekte, die zur Sicherung der Altersversorgung der Familie dienen sollten. Mittlerweile führt seit rund 20 Jahren Sohn Peter das Unternehmen mit Sitz an der Großen Allee in Dillingen.

Als großes Glück empfindet Erhard Furch das Leben in einer intakten Familie. Seine Ehefrau Rosi, die er im September 1967 geheiratet hatte, habe ihm selbst in kritischen Zeiten ohne Wenn und Aber immer zur Seite gestanden. Auch Sohn Peter und Tochter Sandra hätten ihn erfahren lassen, wie wichtig familiäre Harmonie sei, die notwendige Kraft zur Bewältigung aller Herausforderungen aufbringen zu können.

In Altenbaindt auf der Schule

An seinem Wohnort Fristingen ist Erhard Furch seit vielen Jahren Mitglied zahlreicher Vereine. Für seinen geschäftlichen Erfolg hat Erhard Furch eine überzeugende Erklärung: Geholfen hätten ihm seine optimistische Grundhaltung, gute Lehrer, die richtige Berufswahl, die Bereitschaft zu konsequenter Weiterbildung und vor allem Fleiß und Ehrlichkeit, sagt Erhard Furch. Als Firmenchef habe er immer größten Wert darauf gelegt, das Vertrauen seiner Auftraggeber zu rechtfertigen. „Trotz gesundheitlicher Rückschläge hat sich Erhard Furch sein heiteres Gemüt bewahrt“, berichtet Sohn Peter.

Literatur, Musik und Familie

Zu verdanken habe er seine Lebensfreude neben der Familie den breit gestreuten Interessen. So hört er das Adagio in Mozarts Klarinettenkonzert KV 622, welches zu seinen Lieblingskompositionen gehört, und mit gleicher Aufmerksamkeit auch Sportübertragungen. Schon 1954 hörte er als Jugendlicher mit Spannung die Radioreportagen von der Fußballweltmeisterschaft. Darüber hinaus tragen seine drei Enkelkinder zur ungetrübten Lebensfreude des Jubilars bei. Gefeiert wird der runde Geburtstag wegen Corona im kleinen Familienkreis.

Lesen Sie auch:

Themen folgen