Corona-Skeptiker rufen zu "Querdenken-Demo" in Aichach auf

Am Samstag wollen Corona-Skeptiker auch in Aichach demonstrieren.

„Querdenken Augsburg“ hat für Samstagnachmittag in Aichach eine Großdemonstration mit 2000 Teilnehmern angekündigt. Was Politiker und Bürger von der Aktion halten.

Von Carmen Jung

Kommunalpolitiker und Bürger aus Aichach protestieren gegen eine Großdemonstration, die „Querdenken Augsburg“ für Samstagnachmittag in der Kreisstadt angekündigt hat. Ursprünglich sollten 2000 Menschen unter dem Motto „Erkenntnislauf für Frieden und Freiheit“ durch Aichach ziehen. Das wäre eine Größenordnung gewesen, die es laut Polizei selbst in Augsburg noch nicht gegeben hat. Doch das Landratsamt hat die Veranstaltung der Corona-Skeptiker beschränkt.

Großdemo der Corona-Skeptiker: Auslöser war Gesundheitsamtsleiter Pürner

2000 Menschen auf dem Stadtplatz hatten bei der Stadt erhebliche Bedenken ausgelöst. Für Bürgermeister Klaus Habermann wäre das „grob fahrlässig“ gewesen. Unter Berücksichtigung der geltenden Abstandsregelung hätten nach Berechnungen der Stadt maximal 360 Teilnehmer Platz gehabt. Das Landratsamt hat am Donnerstag nun entschieden: Es dürfen nur 1000 Menschen kommen, und die Demonstration darf nur stationär auf dem Volksfestplatz stattfinden.

Das macht die Kontrolle für die Polizei einfacher, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums erklärt. Mit etwa 100 Beamten werde die Polizei vor Ort sein. Ihre Hauptaufgabe sei, dafür zu sorgen, dass die Auflagen eingehalten werden.

Dass die Augsburger Querdenker-Bewegung Aichach ausgesucht hat, ist kein Zufall. Auslöser war die Versetzung des Aichacher Gesundheitsamtsleiters Dr. Friedrich Pürner, der Corona-Auflagen der Staatsregierung zwar umgesetzt, aber auch zum Teil erheblich kritisiert hatte. Angekündigt als Redner sind in Aichach der umstrittene Arzt Rolf Kron, der zuletzt bei einer Kundgebung in Lindau den Hitlergruß gezeigt haben soll, und der ehemalige Polizist Wolfgang Kauth.

Auch in Regensburg und Bayreuth sind große „Querdenken“-Demos geplant

Bei Aichacher Kommunalpolitikern kommt all das nicht gut an. Politiker vom Bürgermeister bis zum Landrat, von CSU über SPD und Grüne distanzieren sich „mit aller Entschiedenheit von der Querdenker-Demonstration“. Aichacher Bürger wollen am Samstag mit Transparenten gegen die Querdenker-Demo Flagge zeigen. Auch in Regensburg und Bayreuth sind große „Querdenken“-Demos geplant.

