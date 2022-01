Konzert im Kino: Silvesterimpressionen der besonderen Art

Plus In Penzing, Landsberg und Kaufering kann man das Konzert der Berliner Philharmoniker live im Kino miterleben. Eine musikalische Einstimmung auf einen Abend mit vielen schönen Bildern.

Das traditionelle Silvesterkonzert in der Stadtpfarrkirche musste heuer ja leider ausfallen, so konnte man aber doch ausweichen, denn die Kinos im Landkreis übertrugen alle live die Berliner Philharmoniker. Im Olympia-Kino freute sich Nicole Rückert aus Landsberg darauf und nahm ihren Besuch Max Hampl aus Dresden mit. Auch sie ist regelmäßiger Gast im Kino.