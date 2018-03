vor 24 Min.

Die Stockschützen nahmen mit ihren 34 Aktiven an 27 Turnieren teil. Die größten Erfolge waren der vierte Platz bei der Landkreismeisterschaft in Schiltberg sowie der dritte Platz bei der Kreismeisterschaft in Senden und Kühbach. Vereinsmeister 2017 wurden Volker Eglauer im Einzel-Zielschießen und Hans Keller, Josef Wolf und Volker Eglauer in der Mannschaftswertung. Auch bei der Stadtmeisterschaft waren die Ottmaringer erfolgreich. Den Einzelsieg holte sich Günter Lutz und auch der Titel in der Mannschaftswertung ging nach Ottmaring.

Die Skiabteilung startete in die Saison 2017/2018 nach den Sommerferien mit der Skigymnastik. Außer den Skikurstagen zwischen Weihnachten und Neujahr ging es im Januar nach Ratschings und zur Sella Ronda in den Dolomiten, im Februar nach Serfaus-Fiss-Ladis und Sölden. Den Abschluss machte Anfang März die Fahrt nach Saalbach/Hinterglemm.

Die Herren-Mannschaft sieht den Klassenerhalt in dieser Saison als realistisch an, für die zweite Mannschaft steht erst einmal die Spielerfahrung in dem Vordergrund. Die Jugendmannschaft befindet sich derzeit auf dem zweiten Rang. Tamara Linder führt die Jugendmannschaft an und hofft, das sich in der neuen Saison noch ein paar Jugendspieler finden werden.

Luise Stieglitz berichtete, dass die angebotenen Trainerstunden sehr gut angenommen werden, darunter Damengymnastik, Kids Dance, Kinderturnen, Mutter-Vater-Kind-Turnen, präventive Wirbelsäulengymnastik, Rope Skipping, Walking und Zumba.

Derzeit spielen ca. 110 Ottmaringer Kinder im Alter von fünf bis 18 Jahren in den Mannschaften von der G- bis zur A-Jugend. Es gibt fünf Mannschaften des SV Ottmaring, plus zwei G-Jugend-Mannschaften. Sieben Spielgemeinschaften unter dem Namen SG Paar- und Eisbachtal und eine Spielgemeinschaft der B-Juniorinnen mit dem SV Mering. Trotz der Spielgemeinschaften ist ein Mangel an Trainern zu beklagen. Da 2017 die Mandlachsee-Ära mit Helmut Gail und seinem Team endete, findet voraussichtlich Anfang Juni ein Zeltlager auf dem Sportplatzgelände statt.

Die erste Mannschaft des SVO belegt aktuell den fünften Platz in der Kreisklasse Augsburg Mitte. Bis zum elften Spieltag war es ein ständiges Auf und Ab mit Niederlagen, Unentschieden und Siegen. Im Anschluss wurden vier Spiele, auch gegen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel, absolviert und gewonnen. Mit dem Trainer Günter Seiler wurde der Vertrag für die Saison 2018/2019 verlängert. Das Ziel für diese Saison ist ein Platz unter den ersten Fünf. Die 2. Mannschaft feierte im Sommer den Aufstieg in die A-Klasse Aichach und belegt aktuell den zwölften Platz. In der Winterpause übernahm Stefan Mildner das Traineramt. Ihm steht Betreuer Markus Büchler zur Seite, um die Mission Klassenerhalt in Angriff zu nehmen.

Die „Attraktiven Herren“ (AH) des SVO absolvierten fünf Spiele in der bisherigen Saison. Fußballabteilungsleiter Harald Hack betonte, dass immer weniger Spieler der AH zur Verfügung stehen und hofft, dass der ein oder andere Spieler nach seiner Karriere in der aktiven Mannschaft den Weg in die AH findet.

Die Damenmannschaft des SVO bildete seit dieser Saison zusammen mit dem BC Rinnenthal eine Spielgemeinschaft. Zur Winterpause konnte die SG drei Spiele gewinnen, hat aber auch drei Spiele verloren und ein Unentschieden gespielt und befindet sich derzeit auf dem fünften Tabellenplatz. Der Punktspielbetrieb startet am 8. April um 10 Uhr in Ottmaring. (FA)