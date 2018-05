00:34 Uhr

In Vertretung von Abteilungsleiter Wolfgang Krauth berichtete Reinhard Thurner über vielfältige Aktivitäten. Von den rund 200 Mitgliedern seien 99 Jugendliche und Kinder. Das Mutter- und-Kind-Turnen findet in drei Gruppen statt, dazu komme Gymnastik für Damen und Herren und eine Walking Gruppe. Die Volleyballgruppe sei im Aufwind. Neben U16 und U18 sei eine Damenmannschaft aktiv und habe in der Kreisliga die Meisterschaft errungen. Der Bereich Sportabzeichen habe mit 34 Teilnehmern wieder Rekordzahlen erreicht. Beim Wendelin-Einmüller-Volkslauf waren 65 Teilnehmer dabei.

Die Abteilung wird von einem Gremium geführt. Das habe sich bewährt, betonte Sprecher Thomas Hubel. Erfreulich sei die sportliche Entwicklung: Die A-Jugend habe die Meisterschaft errungen und dann die 1. Mannschaft verstärkt. An der Spitze der A-Klasse Aichach kämpfe man jetzt um den sofortigen Wiederaufstieg. Fast die Hälfte der über 300 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche, in 13 Jugendmannschaften organisiert. Die finanzielle Lage habe sich, auch durch Unterstützung des Fördervereins „Wulf United“ entspannt, obwohl die Reparatur einer Hebeanlage mit über 5000 Euro ein harter Brocken war.

Alexander Breunig berichtete, dass auch der Skiclub wieder ein volles Programm hatte. Höhepunkt war wieder die Viertagesfahrt nach Werfenweg mit 96 Teilnehmern, davon 53 Kindern. Zuvor hatte man sich bei der Skigymnastik auf die Saison vorbereitet. Im Sommer wurden wieder Wanderfahrten, Radtouren, der Ausflug nach Andechs, der Besuch einer Hochseilgartenanlage und der wöchentliche Lauftreff angeboten. Im Sommer wird wieder zum Bouldern gefahren. Die Abteilung betreut neben fast 160 Mitgliedern auch 54 Kinder.

Auch die Tennisabteilung wird seit vier Jahren von einem Leitungsgremium geführt. Dietmar Wendling berichtete, dass sich die Anlage und das Tennisheim in sehr gutem Zustand befänden. Laut Gästen sei es „die schönste Anlage im Landkreis“. Die Juniorinnen 18 haben den 2. Platz in ihrer Runde erreicht. In diesem Jahr starte man wieder mit drei Mannschaften: Herren, Juniorinnen und Bambini. Beliebt bei der Jugend sei das Sommercamp, das auch 2018 stattfindet. Nach erfolgreichem Start der Saison gebe es noch ein Schleiferlturnier, das Sommerfest und zum zweiten Mal eine Nikolausfeier. Erfreulich sei, dass man trotz Ausscheidens älterer Mitglieder deren Zahl insgesamt stabil halten konnte. (FA)

Themen Folgen