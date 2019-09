vor 6 Min.

Weitere Themen im Gemeinderat waren:

Einstimmig wurde nun dem Bauantrag für den neuen Kinderhort an der Klostergasse zugestimmt. Wie bereits berichtet soll der Neubau die bisherige „Alte Burg“ ersetzen. Der neue Hort wird mit zwei Vollgeschossen und einem Untergeschoss geplant. Die Gebäudehöhe umfasst maximal 7,90 Meter.

Aufgrund der Dringlichkeit – in Mering fehlen über 130 Betreuungsplätze für Kinder – wurde für eine bestehende Kindertagesstätte an der Zettlerstraße eine Nutzungsänderung beantragt. Im ehemaligen Werksgebäude der Firma Ludwig befand sich bereits eine Kinderkrippe, diese soll nun wieder ins Leben gerufen werden. Neben dann 24 Krippenplätzen soll zudem in einem räumlich getrennten Bereich eine Kindertagespflege für acht Kinder eingerichtet werden. Auch hier entschieden sich die Räte einstimmig für die Nutzungsänderung.

Bereits mehrfach diskutierten die Mitglieder des Bauausschusses über das denkmalgeschützte Gebäude in der Herzog-Wilhelm-Straße. Wie berichtet, war der Zustand des Gebäudes durch die Umbauarbeiten derart marode, dass das Landratsamt umfangreiche Sicherungsmaßnahmen vom Eigentümer verlangt hatte. Teilweise lag für den Umbau auch keine Genehmigung vor. Nun wurde ein weiterer Bauantrag eingereicht, der statt der bisherigen vier nun fünf Wohneinheiten vorsieht. Dagegen wird aber nicht mehr mit einem Ladengeschäft im Erdgeschoss geplant. Mit einer Gegenstimme wurde dem Antrag stattgegeben.

Mit dem Neubau des Sportheims fallen für den Turnverein die bisherigen Garagen weg. Nun soll als Ersatz eine Doppelgarage in der Nähe der Eduard-Ettensberger-Halle auf Kosten der Marktgemeinde errichtet werden. Der Turnverein benötigt noch eine weitere Garage. Die Kosten dafür übernimmt der Verein. (sev)

