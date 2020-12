11:39 Uhr

0,94 Promille: 21-jähriger Autofahrer zeigt weitere Auffälligkeiten

Ärger droht einem 21-jährigen Autofahrer. Der Mann wurde in Kissing von der Polizei kontrolliert. Neben Alkohol könnte er noch etwas anderes konsumiert haben.

Ärger gibt es für einen 21-Jährigen. Der Mann war am Donnerstag gegen 23.30 Uhr mit seinem Renault in eine allgemeinen Verkehrskontrolle in Kissing geraten. Die Beamten stellten beim 21-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest.

Zudem roch der Fahrer laut Polizei nach Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Aufgrund des Verdachts des Mischkonsums von Drogen und Alkohol wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)

