08:50 Uhr

1,3 Promille und 19.000 Euro Schaden: 27-Jährige verursacht Unfall und flieht

Eine 27-Jährige verursacht in Friedberg einen Unfall mit erheblichem Schaden und fährt weg. Nachts kommt die Polizei vorbei - das hat Folgen.

19.000 Euro Schaden und 1,3 Promille im Blut: Einen 27-jährigen Autofahrerin droht Ärger. Was war passiert? Am Donnerstag meldete eine Anwohnerin gegen 0:50 Uhr, dass sie rund eine halbe Stunde zuvor einen Verkehrsunfall in der Bozener Straße gehört hat.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Friedberger Polizei zwei beschädigte Autos und eine beschädigte Verteilerbox der Post in der der Bozener Straße auf Höhe der Terlaner Straße fest. Offensichtlich fuhr ein Fahrzeug auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi auf und schob dieses Fahrzeug wiederum auf einen davor geparkten BMW. In der Folge wurde auch die Verteilerbox der Post in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher hatte sich unmittelbar nach dem Unfall unerkannt vom Unfallort entfernt.

Mit 1,3 Promille: Unfallfahrerin wehrt sich gegen Maßnahmen

Mit den Spuren am Unfallort wurde im Zuge der eingeleiteten Fahndung eine 27-Jährige als Tatverdächtige ermittelt. Um 03:00 Uhr klingelten die Polizisten bei der Frau. Ihr Audi wies erhebliche Unfallschäden auf. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet sowie ihr Fahrzeug sichergestellt. Die Beamten zogen auch den Führerschein der Frau ein. Die 27-Jährige bestritt die Tatbeteiligung und widersetzte sich der angeordneten Blutentnahme.

Nach einer ersten Schätzung entstand an den drei Fahrzeugen und an der Verteilerbox ein Sachschaden in Höhe von zusammen rund 19.000 Euro. (AZ)

