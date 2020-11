vor 28 Min.

1,36 Promille: 67-Jähriger betrunken auf Ludwigstraße unterwegs

Mitten am Tag, mitten auf der Ludwigstraße in Friedberg wird ein 67-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrollier. Mit Folgen.

Ärger gibt es für einen 67-jährigen Autofahrer. Der Mann ist am Montag gegen 15.25 Uhr in Friedberg von der Polizei in der Ludwigsstraße kontrolliert worden.

Polizei stellt Führerschein nach trunkenheitsfahrt sicher

Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,36 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein des 67-Jährigen sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (AZ)

