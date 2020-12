09:27 Uhr

1000 Euro Schaden: Unbekannter zerkratzt geparktes Auto

Ein Unbekannter zerkratzt den Lack eines weißen Fords. Das Auto stand in Friedberg. Der Schaden ist hoch, die Polizei sucht nach Hinweisen.

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines weißen Ford. Das im Dahlienweg in Friedberg abgestellte Fahrzeug wurde laut Polizei mutwillig beschädigt.

20-jähriger Autobesitzer erlebt böse Überraschung

Gegen 14 Uhr bemerkte der 20-Jährige an der linken Fahrzeugseite eine Beschädigung. Ein unbekannter Täter hatte in den Tagen zuvor, die genaue Tatzeit lässt sich nicht genau eingrenzen, den Lack des Fahrzeugs zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

