vor 38 Min.

11.000 Euro Schaden bei Brand: Tonne, Hecke und Garage stehen in Flammen

Eine Tonne gerät in Kissing in Brand.

Eine Tonne gerät am Mittwoch in Kissing in Brand. Das Feuer greift auch auf eine Hecke und eine Garage über. Möglicherweise hat sich die Tonne selbst entzündet.

Einen hohen Schaden hat ein Brand in Kissing am Mittwoch verursacht. Gegen 17:15 Uhr brannte laut Polizei eine braune Tonne im Alpspitzweg. Die Tonne stand im Garten des betroffenen Anwesens in der Nähe der Garage und direkt neben der Hecke zum Nachbaranwesen.

Tonne brennt: Was war die Ursache des Brandes?

Durch den Tonnenbrand geriet die Hecke und anschließend auch die Garage in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Kissing und Mering brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Durch den Brand entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die genaue Brandursache ist laut Polizei noch nicht bekannt. Eventuell lag eine Selbstentzündung der Tonne durch gärenden Biomüll und nassem Gras vor. (AZ)

