Der Regen kann sie nicht aufhalten: 1250 Menschen nehmen am Friedberger Halbmarathon teil

Großes Pech für die Läuferinnen und Läufer: Nachdem am Samstag noch die Sonne geschienen hatte, begann es am Sonntagmorgen zu regnen, teilweise in Strömen. Eine Absage des 22. Friedberger Halbmarathons stand aber nie zur Debatte, wie Frank Büschel, Pressesprecher der Stadt Friedeberg und Organisator des Events, erklärt: „Für den Friedberger Halbmarathon gibt es kein schlechtes Wetter!“ Dass 250 der 1500 angemeldeten Personen nicht erschienen seien, deckt sich Büschel zufolge mit dem prozentualen Schwund zwischen Anmeldung und Start der letzten Jahre.
Friedberg
