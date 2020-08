22:33 Uhr

13-Jähriger aus Kreis Aichach-Friedberg nach Arbeitsunfall gestorben

Ein Jugendlicher aus dem Kreis Aichach-Friedberg stirbt in Österreich im Krankenhaus. Er war von einem Stahlträger am Kopf getroffen worden.

Zwei Tage nach einem Arbeitsunfall ist ein 13-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg am Sonntag im Landeskrankenhaus Feldkirch in Österreich gestorben. Das berichtete die Polizei am Sonntagabend. Der Sohn eines Lkw-Fahrers war am Freitag bei Verladearbeiten in Doren bei Bregenz von einem Stahlträger am Kopf getroffen und schwerst verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft wird ein Sachverständigen-Gutachten in Auftrag geben, hieß es. (dpa/AZ)

