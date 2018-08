vor 35 Min.

13-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt

In einem Friedberger Sportgeschäft musste die Polizei die Personalien eines jugendlichen Ladendiebs feststellen.

Seine Beute hatte er in einem Rucksack versteckt.

Am frühen Samstagabend wollte ein 13-Jähriger mit gestohlenen Sportschuhen in seinem Rucksack ein Friedberger Sportgeschäft verlassen. Dabei schlug die Diebstahlsicherung an. Der minderjährige Täter wurde vom Personal aufgehalten und angezeigt. Die Schuhe hatten einen Wert von 180 Euro.

Themen Folgen