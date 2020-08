vor 50 Min.

14-Jährige radelt mit zwei Promille durch Friedberg und baut Unfall

Ein betrunkenes Mädchen verursachte am Mittwochmorgen einen Unfall in Friedberg. Die 14-Jährige radelte gegen 10.40 Uhr die Schützenstraße in Richtung Augsburger Straße entlang. Dabei fuhr sie gegen den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw eines Anwohners.

Das Mädchen stürzte und zog sich laut Friedberger Polizei leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem der Radfahrerin fest – laut Test hatte sie fast zwei Promille Alkohol im Blut. Die Beamten brachten die 14-Jährige anschließend zu ihren Eltern. Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 1700 Euro. (pos)

