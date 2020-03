14:17 Uhr

14-Jähriger wird in der Schule bestohlen

Einen Diebstahl in der Mittelschule von Merching meldet die Polizei Friedberg.

Von Ute Krogull

Einen Diebstahl in der Mittelschule von Merching meldet die Polizei Friedberg: Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag in der Zeit von 13.15 Uhr bis 14.45 Uhr aus der Schultasche eines 14-jährigen Schülers der Mittelschule Merching , einen blauen, transportablen JBL Bluetooth-Lautsprecher im Wert von 115 Euro. Die Schultasche war im Flurbereich der Klassenräume abgestellt, so die Polizei Friedberg.

