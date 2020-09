vor 31 Min.

14-jährige Radlerin prallt in Friedberg-Derching gegen das Rad ihrer Mutter

Eine 14-Jährige verursacht einen Fahrradunfall in Derching.

In Friedberg-Derching fahren eine Mutter und eine Tochter zusammen Fahrrad. Ein Moment der Unachtsamkeit seitens der Tochter reicht jedoch für einen Unfall.

Ein Mädchen radelte gegen das Rad seiner Mutter und stürzte. Das Duo war Mutter am Dienstagnachmittag nebeneinander in der Alten Bergstraße in Derching unterwegs.

Fahrradunfall in Derching: 14-Jährige muss ins Krankenhaus

Aus Unachtsamkeit stieß die 14-Jährige dann mit ihrer Mutter zusammen, erlitt dabei leichte Verletzungen und musste ins Friedberger Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei entstand dabei kein Sachschaden. (pos)

