vor 31 Min.

15-Jährige beim Stehlen in Drogeriemarkt erwischt

In einem Drogeriemarkt in Mering ließ eine Schülerin Kosmetika mitgehen.

Kosmetikprodukte im Wert vom 166 Euro landeten in der Handtasche der Schülerin.

In einem Drogeriemarkt in Mering hat am Mittwoch das Verkaufspersonal eine 15-Jährige erwischt, als sie Kosmetikprodukte im Wert von 166 Euro in ihre Handtasche steckte. Die Schülerin konnte die Waren nicht bezahlen. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahl gegen die 15-Jährige.

