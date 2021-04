15 Todesfälle am Krankenhaus Friedberg - und viele offene Fragen

Plus Die Tochter eines Corona-Toten wirft dem Krankenhaus Friedberg Vertuschung vor, nachdem der Gesundheitsminister die Zahl der Toten nach oben korrigiert hat.

Zwei Tote, vier Tote, sieben Tote, 15 Tote: Die Zahl der Opfer des Corona-Ausbruchs am Krankenhaus Friedberg steigt und steigt. Die aktuelle - und höchste - Zahl stammt vom bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek, die beiden niedrigsten nannten - zuerst im Januar, dann vergangene Woche - die Kliniken an der Paar. Nicht nur diese Diskrepanz wirft Fragen auf - sei es für die Gesundheitspolitikerin Christina Haubrich oder die Tochter eines Verstorbenen, die den Verantwortlichen Vertuschung vorwirft. Haubrich drängt ebenfalls auf eine lückenlose Aufklärung. Kann diese letztlich nur die Staatsanwaltschaft leisten?

Während Menschen am Sonntag deutschlandweit der Corona-Todesopfer gedachten, wird im Kreis Aichach-Friedberg weiter um Aufklärung gerungen. 23 Fragen hatte die Landtagsabgeordnete Haubrich in einer Anfrage an die Staatsregierung gestellt, über sieben Seiten lang ist das Antwortschreiben des Gesundheitsministeriums. Vor allem ein Absatz elektrisierte Darin heißt es, binnen zwei Monaten seien fast 120 Menschen positiv getestet worden, darunter über 50 Patienten. 15 seien gestorben.

Bürgermeister und Gemeinderatsmitglieder haben am Sonntag auf dem gemeindlichen Friedhof in Kissing der in der Pandemie Verstorbenen gedacht. Foto: Reinhard Gürtner

Corona-Todesopfer an der Klinik Friedberg: Das Ministerium korrigierte die Zahl erheblich nach oben

Das Ministerium korrigierte damit zuvor kursierende Zahlen von zwei (Klinikangabe) bzw. sieben Todesfällen (interne Informationen des Landesamtes für Gesundheit, die nach außen drangen), erheblich nach oben. Minister Klaus Holetschek müsse klar gewesen sein, dass diese Nachricht "Sprengstoff" sei, sagt Haubrich. Und zwar eine Art von Sprengstoff, der seinem Parteifreund, Landrat Klaus Metzger, einen Schuss vor den Bug versetzt.

Der Landrat hatte nur einen Tag zuvor dargelegt, dass die Öffentlichkeit noch lange auf neue Fakten werde warten müssen. Grund: Der Untersuchungsbericht, der unter Mitwirkung des Landesamtes für Gesundheit, der Kliniken an der Paar, des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg, des Landratsamtes und der Regierung von Schwaben erstellt wird, geht zuerst an die Staatsanwaltschaft. Diese ermittelt, nachdem die Tochter eines 89-Jährigen Anzeige wegen fahrlässiger Tötung erstattet hat.

Corona-Tote am Krankenhaus Friedberg: Angehörige hofft auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Augsburg

Die Angehörige erhofft sich von den Nachforschungen der Staatsanwaltschaft, auch wenn sie lange dauern, lückenlose Aufklärung. "Da kann sich dann keiner mehr wegducken, egal ob Kliniken oder Ministerium." Denn bislang hätten Klinik-Chef Dr. Klaus Mayer, Landrat Metzger sowie Gesundheitsamtsleiterin Dr. Kirsten Höper "immer nur das zugegeben, was an die Öffentlichkeit gedrungen war". Alles Weitere habe man zu vertuschen versucht; auch das Ministerium, an das sie sich bereits im Januar schriftlich gewandt hatte, habe zu spät reagiert.

Vor allem die nach und nach steigenden Zahlen der Todesopfer nennt sie in ihrer Kritik. Ihr selbst seien neben dem Tod ihres Vaters und seines Zimmergenossen, der ihn infiziert habe, seit Januar vier weitere Tote bekannt. Angehörige der Verstorbenen hätten sich an sie gewandt, nachdem sie das Thema unter anderem in unserer Zeitung öffentlich gemacht hatte. "Über diesen Schritt bin ich rückblickend sehr froh", sagt sie. Denn ihr gehe es um Transparenz.

Christina Haubrich fordert Aufklärung des Corona.-Ausbruchs am Krankenhaus Friedberg. Foto: Haubrich

Diese fordert auch die Grünen-Politikerin Haubrich. Sie zeigt sich verärgert über die Antwort des CSU-Gesundheitsministers auf ihre Anfrage. Denn viele Fragen seien überhaupt nicht oder nicht eindeutig beantwortet worden, darunter einige zentrale Aspekte. "Gibt es Nachweise darüber, dass die zuständigen Behörden bzw. Ämter ihrer Aufgabe und Verantwortung nicht gerecht geworden sind?", hatte sie unter anderem gefragt, außerdem: "Welche Versäumnisse wurden in der Informationskette gemacht, dass der Vorfall erst durch Angehörige von verstorbenen Patienten und die Medien bekannt wurde?" Antworten darauf suchen Leser des Schreibens vergeblich.

Sie überlege daher nachzuhaken, kündigte Haubrich im Gespräch mit unserer Redaktion an. Laut Ministerium hatte das Krankenhaus nach mehreren positiven Corona-Tests bei Patienten bereits Mitte Dezember einen Ausbruch an das Gesundheitsamt gemeldet. Erst Mitte Februar wurde er für beendet erklärt, forderte in dieser Zeit zahlreiche Opfer, sei es Tote, Schwerkranke oder Menschen, die wegen unbemerkter Infektionen angesteckt wurden.

"Es ist viel Zeit vergangen, da darf man die Frage stellen: Gab es Versäumnisse?", findet die Politikerin. Doch auch, wie das Ministerium auf 15 Todesopfer durch oder mit Covid-19 kommt, während die Kliniken nur vier einräumen, sei nicht klar. Eine Nachfrage unserer Redaktion dazu an das Ministerium für Gesundheit und Pflege blieb am Freitag ebenfalls unbeantwortet.

Landtagsabgeordnete Haubrich: Das Personal der Kliniken an der Paar leistet in Corona-Zeiten viel

Haubrich betont, es gehe ihr nicht darum, Einzelne an den Pranger zu stellen - vor allem nicht das Personal: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten unglaublich viel." Ihr ist bewusst, dass sie unter jeder neuen negativen Schlagzeile leiden, obwohl sie ihr Bestes geben. In letzter Verantwortung sieht sie die Spitzen der Kliniken an der Paar und des Landkreises.

Am Friedberger Krankenhaus grassierte Corona. Foto: Stefan Puchner, dpa

Das Krankenhaus Friedberg ist nicht das Einzige in Bayern, an dem im vergangenen Jahr Corona grassierte. Zu Ausbrüchen kam es unter anderem an der Uniklinik und der Hessing-Klinik in Augsburg, am Klinikum Landsberg und am Krankenhaus Schongau. Stationen standen unter Quarantäne, es gab Todesfälle. "Das lässt sich kaum verhindern", weiß Haubrich. Andere Häuser seien mit dem Thema jedoch anders umgegangen, sowohl was Maßnahmen, als auch was Kommunikation anbelangt.

In Schongau mussten zum Beispiel alle Mitarbeiter in Hausquarantäne, und es wurde ein Aufnahmestopp verhängt. Die Klinik schaltete selber die Staatsanwaltschaft ein - in Friedberg waren es Angehörige. "Man kann es auch anders machen", folgert Haubrich.

Lesen Sie dazu auch: