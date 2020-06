vor 41 Min.

15-jähriger Radfahrer stürzt bei "Wheelie"

Pech hatte ein junger Radfahrer, als er am Dienstagabend in Friedberg einen Trick ausprobierte.

Von Ute Krogull

Pech hatte ein junger Radfahrer, als er am Dienstagabend in Friedberg einen Trick ausprobierte. Der 15-Jährige war Polizeiangaben zufolge mit seinem Fahrrad auf dem Radweg parallel zur Münchner Straße in Richtung Luitpoldstraße unterwegs. Bei dem Versuch, mit dem Fahrrad lediglich auf dem Hinterrad zu fahren („Wheelie“) verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung am Bein zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in die Hessingklinik Augsburg gebracht werden.

