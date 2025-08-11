Seit 15 Jahren gibt es das Bürgernetz

Im Merchinger Pfarrsaal feierte das Bürgernetz sein 15-jähriges Bestehen. Bei selbstgebackenen Kuchen und Torten kamen Mitglieder und Gäste des Bürgernetzes zusammen, und ließen sich von fleißigen Helferinnen und Helfern verwöhnen. Ursprünglich für Mering gegründet, schloss sich die Gemeinde Merching 2014 dem Netzwerk an. Stolz blicken die Verantwortlichen auf ein konstant hohes ehrenamtliches Angebot für Senioren, Familien und Kinder zurück.

Vielfältiges Angebot für Menschen aus Mering und Merching

Ein Team um die ehemaligen Vorsitzenden Franz Sedlmeir und Josef Gerner zusammen mit Wibke Sachs, Heike John und dem Designbüro Benseler hat eine Dokumentation erstellt, die die ersten 15 Jahre des Bürgernetzes zusammenfasst. Über alle Arbeitsgruppen hinweg entstand so ein Überblick über alle bisherigen Angebote, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ob im Besuchsdienst, Fahrdienst, der AG Junge Familie, Neue Medien oder Handwerklichen Hilfe können Bürgerinnen und Bürger in Mering und Merching unbürokratisch und schnell Unterstützung bekommen. Mit den Lernpaten helfen die Ehrenamtlichen unter dem Dach des Bürgernetzes jede Woche in der Luitpoldschule Schülerinnen und Schülern beim Lesen, Schreiben oder Rechnen. Die vielfältigen Angebote der Freizeitgruppe sorgen seit Jahren für Teilhabe am sozialen Leben und werden begeistert angenommen - sei es im Rahmen von Ausflügen, Wanderungen, beim Stricktreff oder beim Malen.

Die Qualität der Angebote konstant so hochzuhalten, erfordert viel Engagement von den Aktiven, welches auch die aktuellen Vorsitzenden Werner Zegowitz und Norbert Mauler schätzen und weiter ausbauen wollen. Die Dokumentation zum 15-jährigen Bestehen kann online unter www.buergernetz-mering.de eingesehen werden oder bei Wibke Sachs unter schriftfuehrer@buergernetz-mering.de gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro bestellt werden. Der anwesende Bürgermeister Helmut Luichtl, Teil des erweiterten Vorstands des Bürgernetzes, sprach am Rande der Veranstaltung dem Helferteam im Pfarrsaal, dem Vorstand und seinen Ehrenamtlichen seinen Dank aus.

Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern

Unter den Gästen war auch eiine große Zahl an Gründungsmitgliedern: Marlene Koeniger war 2010 Seniorenbeauftragte des Markts Mering. Hans-Dieter Kandler als Bürgermeister zur Zeit der Gründung, ist aktiver Teil des Fahrdiensts und schenkte am Sommerfest Kaffee aus. Natürlich waren auch Josef Gerner, Franz Sedlmeir, Alfons Magg und Michael Lidl anwesend und ihnen konnte nochmal von Herzen gedankt werden. Mit einem kurzen Moment der Stille gedachte man des verstorbenen Johann Kürten, der Vorsitzender von 2010 bis 2014 war und das Bürgernetz mit seinen Ideen und seinem Tatendrang von Anfang an maßgeblich in Schwung brachte. Größtenteils sind die Gründungsmitglieder immer noch aktiv, so wie Doris Gerlach, die mit mittlerweile 80 Jahren die Arbeitsgruppe Besuchsdienst koordiniert, aber derzeit auf der Suche nach einer oder einem geeigneten Nachfolger oder Nachfolgerin ist. Auch die Leiterin der Ganztagesausflugs- bzw. Wandergruppe, Christine Garbade wird aus den eigenen Reihen unterstützt. Die Aktiven in allen Arbeitsgruppen sind sich einig, dass ehrenamtliche Arbeit im Bürgernetz sich lohnt. Einsätze werden je nach Interessengebiet kurzfristig und fallbezogen koordiniert, wie z.B. beim Fahrdienst, oder langfristig regelmäßig angelegt, wie bei den Besuchsdiensten. Stets werden neue Ehrenamtliche gesucht und in die verschiedenen Arbeitsgruppen aufgenommen. (AZ)