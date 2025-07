Feuerwehrjubiläum in Paar-Harthausen: 150 Jahre Einsatz für die Dorfgemeinschaft

Kinderprogramm am Nachmittag, offizieller Festakt am Abend, Liveband und Feiern bis in die Nacht – am Samstag, 26. Juli, feiern die Friedberger Ortsteile Paar und Harthausen ein besonderes Jubiläum: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Paar-Harthausen.

Das Jubiläum markiert nicht nur einen runden Geburtstag, sondern folgt auch auf ereignisreiche Jahre für die Wehr. Besonders in Erinnerung geblieben, ist der Einsatz beim Hochwasser 2024. Damals trat die Paar über die Ufer – der Fluss durchquert beide Ortsteile – und erreichte laut Schriftführerin Hannah Späth sogar einen höheren Pegelstand als beim Pfingsthochwasser 1999, das bis dahin als „Jahrhunderthochwasser“ galt. Dank guter Vorbereitung und der engen Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Dorfgemeinschaft konnten größere Schäden jedoch verhindert werden.

Festprogramm mit Kinderaktion, Festakt und Liveband – Feuerwehr Paar-Harthausen feiert mit ganzem Dorf

Auch in anderer Hinsicht hat sich die Feuerwehr zukunftsweisend aufgestellt. 2021 wurde ein neues Löschfahrzeug in Dienst gestellt – ausgestattet mit modernem Wassertank und Atemschutztechnik. Möglich wurde die Anschaffung im Zuge des neuen Feuerwehrbedarfsplans der Stadt Friedberg, der einen zusätzlichen Bedarf an Atemschutzgeräten für Gebäudeeinsätze feststellte. Die Wehr verfügt auch tagsüber über ausreichend Atemschutzträger – eine Besonderheit, wie Späth betont.

Das Fest am 26. Juli beginnt um 14 Uhr am Feuerwehrhaus in Paar (Dasinger Straße 9) mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm, das unter anderem eine historische Fahrzeugschau umfasst. Ab 17 Uhr folgt der offizielle Festakt mit Fahneneinzug und Abendessen. Danach sorgt die Liveband „Fire Abend“ für Stimmung – gefeiert wird bis in die Nacht.

Mehr als Einsätze: Feuerwehr Paar-Harthausen als Teil des Dorflebens

Die Feuerwehr ist nicht nur im Einsatzfall präsent, sondern fest in der Dorfgemeinschaft verwurzelt, so Späth. Jedes Jahr besucht sie regionale Kindergärten, um Kindern auf spielerische Weise das richtige Verhalten im Brandfall nahezubringen. Auch das traditionelle Grillfest, bei dem im vergangenen Jahr ein EM-Spiel der deutschen Mannschaft live übertragen wurde, ist fester Bestandteil des Dorflebens. „Das ganze Dorf – egal ob jung oder alt – trifft sich am Feuerwehrhaus. Es wird gegessen, getrunken und einfach zusammen gefeiert“, sagt Späth.

Icon Vergrößern Löschübung der Freiwilligen Feuerwehr Paar-Harthausen beim 90-jährigen Jubiläum im Juli 1965. Foto: Freiwillige Feuerwehr Paar-Harthausen Icon Schließen Schließen Löschübung der Freiwilligen Feuerwehr Paar-Harthausen beim 90-jährigen Jubiläum im Juli 1965. Foto: Freiwillige Feuerwehr Paar-Harthausen

Doch Engagement zeigt die Feuerwehr nicht nur bei Festen oder Einsätzen: Seit 2019 arbeitet sie am Projekt „Leuchtturm Feuerwehrhaus“. Im Rahmen eines Konzepts des Landratsamts Aichach-Friedberg sollen Feuerwehrhäuser zu zentralen Anlaufstellen bei großflächigen Stromausfällen werden. Selbst bei Ausfall von Telefon und Internet bleiben sie zentrale Anlaufstellen für Notrufe, Informationen und Hilfe im Ort.

Auch in Paar-Harthausen wurde das Feuerwehrhaus entsprechend ausgerüstet. Mehrere Informationsabende wurden bereits veranstaltet. Späth betont, dass – wie schon beim Hochwasser – vor allem die eigene Vorbereitung entscheidend sei. Die Feuerwehr zeigt sich erfreut darüber, dass sich viele im Ort bereits intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben.

Jugendfeuerwehr, Teamgeist und Mitmachen: So engagiert sich Paar-Harthausen für den Nachwuchs

Dank ihres Engagements in der Dorfgemeinschaft ist das Interesse an der Feuerwehr entsprechend groß. Zehn Jugendliche engagieren sich derzeit in der Jugendfeuerwehr. Und der Einstieg ist für alle offen – unabhängig von Alter oder Herkunft. „Der Professor trifft sich bei uns mit dem Lehrling auf Augenhöhe, kameradschaftlich, und man arbeitet im Einsatz zusammen“, sagt Kommandant Markus Wintermair.

Icon Vergrößern Die aktuelle Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Paar-Harthausen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Paar-Harthausen Icon Schließen Schließen Die aktuelle Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Paar-Harthausen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Paar-Harthausen

Späth hofft auf viele Besucherinnen und Besucher beim Fest und lädt gleichzeitig dazu ein, sich über die Arbeit der Feuerwehr zu informieren oder sogar selbst mitzumachen: „Wir freuen uns über alle, die unsere Feuerwehr unterstützen wollen – egal ob als aktives oder passives Mitglied oder im Notfall für die Dorfgemeinschaft.“