157.000 Besucher kommen zum Altstadtfest

Die Stadt Friedberg zieht Bilanz der Friedberger Zeit. Sie will Wunsch nach Konzerten am Schlossweiher erfüllen – und verteidigt Standleute gegen Kritik.

Von Ute Krogull

Die schnellsten Wirte transportierten noch in der Nacht Biergarnituren ab. Für alle anderen begann am Montagmorgen der Abbau in der Festzone – auch beim fahrenden Volk. Einen Tag setzen die Helfer an, Stand und Lager zu räumen, danach ist die Bahn frei für die Mitarbeiter des Bauhofs.

Das fahrende Volk, hier Robert Müller, räumte Montag sein Lager. Bild: Krogull

Robert Müller drückt aus, was viele Aktive fühlen: „Wir sind erschöpft, aber glücklich. Es war ein tolles, harmonische Fest.“ 157.000 Besucher kamen an den zehn Tagen, das war kein Rekord, aber mehr als 2016. „Eine stolze Zahl“, freut sich Veranstaltungsleiter Frank Büschel.

Friedberger Wochenmarkt ist diesen Freitag noch auf dem Volksfestplatz

Der Abbau geht zügig voran, so war Montagnachmittag das Karussell bereits weg. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Ludwigstraße, damit die Busse hier ab Mittwoch oder Donnerstag wieder fahren können. Dann folgen die Seitenstraßen. Der Markt wird Freitag noch auf dem Volksfestplatz stattfinden.

Natürlich aber ist nach dem Fest vor dem Fest. Anregungen werden aufgenommen und bearbeitet. Ein Wunsch vieler Friedberger könnte in Erfüllung gehen. „Ich denke, dass der Platz am Schlossweiher als Kulisse für Konzerte wachgeküsst wurde“, so Büschel. Die Wassermusik von Stadt- und Jugendkapelle, bei der 1300 Zuhörer gezählt wurden, schreie nach Wiederholung – sei es beim nächsten Stadtfest oder zu anderen Anlässen.

Beim Altstadtfest 2019 gab es Ärger wegen des Besucherlimits im Schloss

Auch Beschwerden werden aufgearbeitet, etwa zum Besucherlimit im Schloss. Generell sieht Büschel das Schloss als Gewinn für das Fest, die Sicherheitsauflagen seien jedoch einzuhalten. „Da bleibt uns leider nichts anderes übrig, als die Menschen abzuzählen und beizeiten das Gebäude temporär zu sperren – auch wenn das unsere Gäste verständlicherweise nicht erbaut.“ Man will sich eine andere Organisation überlegen, zum Beispiel mit Vorab-Tickets, doch dies gehe dann eben au Kosten der Spontaneität.

Die Friedberger Zeit findet nur alle drei Jahre statt und begeistert nicht nur Friedberger, sondern Menschen aus der ganzen Region Augsburg und darüber hinaus. Video: rt1.tv

Besucherkritik gab es vereinzelt an Ständen, die nicht historiengetreu gestaltet waren, ein Angebot hatten, das nicht zum Fest passte, oder früher schlossen. „Das hat uns auch missfallen“, räumt Büschel ein. Ins laufende Fest einzugreifen, sei aber nicht einfach. Teilweise sei trotzdem nachgebessert worden. Außerdem erinnert er daran, dass es in der modernen Zeit Hygiene- und Lebensmittelvorschriften gibt, die Vorrang haben.

Zum Fackelzug zum Abschluss der Friedberger Zeit 2019 kamen so viele Teilnehmer wie nie zuvor. Bild: Kolbert-press/Christian Kolbert

Grundsätzlich betont er: „Die Standleute haben sich heuer verdammt viel Mühe gegeben, ihre Buden schön zu gestalten.“ Das gelte besonders die Wirte und Bäcker hervor, die früher immer wieder in der Kritik standen.

Wann findet die Friedberger Zeit 2022 statt?

Und wann genau ist nun das Altstadtfest 2022? Der Termin wird laut Büschel 2020 festgelegt. Er richtet sich nach dem Mondkalender (wegen des Wetters) und wird mit anderen Großereignissen und historischen Festen abgestimmt.

