17.500 Euro Schaden bei Unfall: 84-Jähriger gibt Gas statt zu bremsen

Weil ein 84-Jähriger vom Brems- auf das Gaspedal rutscht, kommt es in Friedberg am Mittwoch zu einem Unfall mit mehreren Autos. Der Schaden ist hoch.

Einen hohen Schaden verursachte ein 84-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch in Friedberg. Der Mann stieg gegen 11:15 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Haagstraße in sein Auto. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen rutschte der 84-Jährige laut Polizei vom Brems- auf das Gaspedal. Im Zuge des ungewollten Fahrmanövers fuhr der 84-Jährige einen Poller im Grünstreifen an und rammte anschließend einen geparkten Mini.

84-Jähriger beschädigt mehrere Autos bei Unfall

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Unbeteiligte Zeugen beobachteten den Unfall. Der 84-jährige blieb unverletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.500 Euro. (AZ)