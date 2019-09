vor 39 Min.

17. Friedberger Halbmarathon am Sonntag – der Berg ruft

Die maximale Teilnehmerzahl für den Friedberger Halbmarathon am Sonntag ist schon fast erreicht. Beide Vorjahressieger kämpfen um die Titelverteidigung.

Von Tom Trilges

21,1 Kilometer, bis zu 13 Prozent Steigung und über 1000 Läufer auf der Strecke: Der Friedberger Halbmarathon ist für die Läufer eine Herausforderung, aber auch eine familiäre Veranstaltung. Am Samstag können sich Kurzentschlossene noch anmelden.

Über 1000 Sportler beim Friedberger Halbmarathon

Bis zum Ende der Voranmeldephase haben sich in diesem Jahr 1143 Läufer eingetragen – maximal 1250 dürfen aus Sicherheitsgründen mitmachen. „Wer am Sonntag doch noch dabei sein will, hat aber in der Regel gute Chancen, dass es klappt“, sagt Organisator Frank Büschel von der Stadt. Ab 8 Uhr können Interessierte sich beim Verwaltungsgebäude am Marienplatz melden, die Kosten liegen bei 25 Euro.

Alle, die sich bereits online in die Teilnehmerliste eingetragen haben, sollten ihr Starterpaket zwischen Donnerstag und Samstag jeweils in der Zeit von 10 bis 20 Uhr bei Sport Förg abholen und dazu ihren Ausweis mitbringen. Enthalten im Preis sind ein T-Shirt sowie Verpflegung und Getränke auf der Strecke und nach dem Lauf. Wer danach etwas Entspannung für seine Muskeln benötigt, kann zusätzlich die kostenlose Massage in Anspruch nehmen. Zudem gibt es für jeden Läufer wahlweise ein halbes Grillhendl oder eine Obsttüte mit Getränk.

Friedberger Berg ist schwierigste Stelle beim Halbmarathon

Zum 17. Mal richtet die Stadt Friedberg die Veranstaltung mittlerweile aus. Start ist Sonntag um 10 Uhr am Marienplatz, wo die Radiomoderatorin Viola Zwetschke Publikum und Sportlern einheizen wird. Am Schluss jeder der vier Runden wartet auf die Athleten die größte Anstrengung: Der bis zu 13 Prozent steile Friedberger Berg treibt selbst ambitionierten Läufern Schweißperlen auf die Stirn.

Davor verläuft der Kurs durch die Innenstadt nach Osten über die Wiffertshauser Straße und die Ekherstraße zurück nach Westen entlang des Bahnhofs über die Friedberger Ach. Der Parcours ist 5,3 Kilometer lang. „Viele nehmen sich auch bewusst vor, nur eine oder zwei Runden zu absolvieren“, sagt Organisator Büschel. Je Runde stehen zwei Erfrischungsstellen und eine Verpflegungsstation zur Verfügung. Obendrein wartet im Zielbereich die Wasserbar der Stadtwerke.

Vorjahressieger Kerber will Halbmarathon wieder gewinnen

Unter den Startern sind unter anderem die beiden Vorjahressieger: Florian Kerber, der 2018 in 1:19,17 Stunden den Wettbewerb für sich entschied, tritt mit der Nummer eins auf der Brust an. Bei den Damen schickt sich Sabrina Zimmermann mit Startnummer zwei an, ihren Erfolg zu wiederholen. Auch Bürgermeister Roland Eichmann wird wieder mitlaufen. Schwierig dürften neue Streckenrekorde werden: Die liegen bei 1:12,42 Stunden von Heiko Middelhoff aus dem Jahr 2017 beziehungsweise 1:27,22 Stunden von Petra Stöckmann (2014).

Für alle, die zwar keine Bestmarken, aber eine bestimmte Zeit anpeilen, sind wieder sogenannte Pacemaker am Start. Sie geben das gleichmäßige Tempo für Endresultate von 1:45, 2:00, 2:15 und 2:30 Stunden vor. Nach 2:45 Stunden wird die Strecke geschlossen.

Anmeldung für Friedberger Halbmarathon 2020 läuft

Im Vorfeld des Halbmarathons hat die Stadt bereits ein Lauftraining mit der ehemaligen Profi-Triathletin Katja Mayer angeboten. Die sagt zur richtigen Herangehensweise: „Bevor man an den Berg kommt, sollte man sich mental darauf einstellen und vorbereiten. Hauptsache: Ruhe bewahren.“ Wichtig sei es, rechtzeitig zu trainieren und speziell Anstiege gezielt zu absolvieren.

Wer das dieses Jahr noch nicht geschafft hat, kann es 2020 nachholen: Der Termin für den nächsten Halbmarathon steht nämlich schon fest. Am Sonntag, 13. September, fällt der Startschuss. Anmeldungen sind ab jetzt bis Ende Juni kommenden Jahres möglich.

Auf dem Laufshirt macht Stadt Werbung für die Landesausstellung

Die Stadt hat sich auch heuer ein Motto für die Laufshirts ausgedacht: Das Motiv weist auf die Landesausstellung im kommenden Jahr hin. Vom 29. April bis zum 8. November sind dann das Wittelsbacher Schloss sowie das Aichacher FeuerHaus die Hauptschauplätze.

Verkehr Wegen des 17. Halbmarathons ist die Friedberger Innenstadt am Sonntag von 7 bis 15 Uhr für den AVV-Regionalbusverkehr gesperrt. Fahrten der Linie 200 werden über die B300 umgeleitet. In diesem Zeitraum können die Haltestellen „Unterm Berg“, „Marienplatz“, „Garage Ost“, „Bahnhof“, „Stefanstraße“, „Grundschule Süd“, „Stadthalle“ und „Festplatz“ nicht angefahren werden. In der Joseph-Hohenbleicher-Straße auf Höhe Zeppelinstraße gibt es dafür in beide Fahrtrichtungen eine Ersatzhaltestelle.



