vor 32 Min.

17-Jähriger in Mering auf Leichtkraftrad angefahren

Eine Autofahrerin hat jetzt in Mering nicht aufgepasst und den Fahrer eines Leichtkraftrads übersehen. Es kam zum Unfall, der 17-Jährige wurde verletzt.

Zuletzt ist eine 27-Jährige mit ihrem VW auf der Friedenaustraße in Mering-St. Afra gefahren. Beim Linksabbiegen in den Pendlerparkplatz am Bahnhaltepunkt St. Afra übersah sie einen 17-Jährigen, der ihr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Suzuki entgegenkam. Das Leichtkraftrad prallte am Mittwoch gegen 6.50 Uhr frontal in die rechte Fahrzeugseite des VW.

Junger Fahrer auf Leichtkraftrad verletzt sich in Mering bei Unfall

Der 17-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom herbeigerufenen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Friedberg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen 4000 Euro. (tril)

