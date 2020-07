vor 31 Min.

17-Jähriger klettert bei Derching auf Kiesbagger und stürzt ab

Mit schweren Verletzungen musste ein Jugendlicher in die Uniklinik eingeliefert werden.

Schwere Verletzungen zog sich ein Jugendlicher in der Nacht zum Sonntag in Derching zu. Laut Polizei kletterte der 17-Jährige auf einen Kiesbagger. Aus ungeklärter Ursache stürzte er dabei rund acht Meter in die Tiefe.

Er wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in das Uniklinikum Augsburg zur Behandlung eingeliefert.

