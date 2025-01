17-Jähriger wird bei eskaliertem Streit lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochabend ist ein 17-Jähriger aus Fürstenfeldbruck bei einem Streit lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Jugendliche gegen 21.45 Uhr im Bereich des Bahnhofs Buchenau zwei 23-Jährige getroffen. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwickelte sich nach einem gescheiterten Drogengeschäft ein Streit zwischen den drei Personen. Dabei wurde der 17-Jährige durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt.

Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und noch in der Nacht notoperiert. Sein Zustand ist derzeit stabil. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten vom Tatort, konnten jedoch kurze Zeit später in der Nähe durch Beamten festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck fand noch in der Nacht die mutmaßliche Tatwaffe.

Gegen den mutmaßlichen Haupttäter hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes beantragt. Für ihn ordnete der Haftrichter Untersuchungshaft an. Der zweite Beschuldigte wurde wieder entlassen. (AZ)