vor 21 Min.

18-Jähriger Pkw-Fahrer gefährdet Radler: Sind Drogen im Spiel?

Die Polizei Friedberg meldet einen Beinahe-Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radler in Mering.

Von Michael Postl

Am Sonntag war ein 18-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Hafnerberg in Richtung Luitpoldstraße in Mering unterwegs. An der Einmündung am Ende der Straße nahm der Autofahrer einem 58-jährigen Radler die Vorfahrt. Dieser konnte einen Zusammenstoß nur mit einer Vollbremsung verhindern.

Anschließend rief der Radler die Polizei, die bei dem 18-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen feststellte. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Gegen den 18-Jährigen wird nun ermittelt.

