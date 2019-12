09:18 Uhr

18-Jähriger kommt in Derching von der Fahrbahn ab

18-Jähriger in Derching von der Straße abgekommen.

Ohne Beteiligung eines anderen Autos ist ein 18-Jähriger in Derching von der Fahrbahn abgekommen. Es entstanden tausende Euro Schaden.

Ein 18-Jähriger ist in Derching ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn abgekommen – der Sachschaden ist hoch. Am Dienstag gegen 5.30 Uhr ereignete sich der Vorfall in der Frechholzhauser Straße. Der junge Mann kam laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei wurden neben der Flur in diesem Bereich auch zwei Leitpfosten beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. (tril)

Themen folgen