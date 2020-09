vor 48 Min.

18-Jähriger steht unter Drogen und fährt in einen Sattelzug

13.000 Euro Sachschaden entstand am Samstag gegen 13 Uhr bei einem folgenschweren Unfall an der Anschlussstelle Südtiroler Straße der AIC 25.

Ein 18-Jähriger war dort mit seinem Pkw auf der AIC 25 in Richtung Friedberg unterwegs und wollte diese an der Anschlussstelle Südtiroler Straße verlassen. Im Kurvenbereich kam er, so die Polizei in Friedberg, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine eines 33-Jährigen zusammen. Bei der Unfallaufnahme konnten bei dem 18-jährigen Fahrer typische Anzeichen eines vorangegangenen Konsums von Betäubungsmittel festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Test verlief positiv, weshalb bei dem jungen Mann eine Blutentnahme veranlasst wurde. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Beide Unfallfahrer blieben trotz des Frontalzusammenstoßes unverletzt. Der Pkw des 18-Jährigen war jedoch so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe am Pkw wurde die Freiwillige Feuerwehr Stätzling alarmiert, die das Öl abband und die Gefahrenstelle im Anschluss beschilderte. Zudem übernahmen sie die Verkehrsregelung bis zur Räumung der Unfallstelle. (AZ)

