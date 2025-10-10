Icon Menü
18-Jähriger ohne Führerschein von Verkehrskontrolle in Kissing aufgehalten

Kissing

18-Jähriger ist in Kissing ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag hält die Polizei einen Autofahrer in Kissing auf. Der junge Mann ist ohne Führerschein unterwegs, sein Vater sitzt auf dem Beifahrersitz.
    Ein 18-Jähriger fuhr ohne Führerschein in Kissing Auto. Sein Vater saß neben ihm.
    Ein 18-Jähriger fuhr ohne Führerschein in Kissing Auto. Sein Vater saß neben ihm. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag hat die Polizei in der Ehgartenstraße in Kissing einen 18-jährigen Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer hatte keinen Führerschein dabei. Laut eigenen Angaben hatte er den Führerschein zuhause vergessen. Die Polizei ermittelte jedoch, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat. Der Vater des Fahrers war mit ihm im Auto, er setzte die Fahrt fort. Sowohl den Fahrer als auch seinen Vater erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

