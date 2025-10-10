18-Jähriger ist in Kissing ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag hat die Polizei in der Ehgartenstraße in Kissing einen 18-jährigen Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer hatte keinen Führerschein dabei. Laut eigenen Angaben hatte er den Führerschein zuhause vergessen. Die Polizei ermittelte jedoch, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat. Der Vater des Fahrers war mit ihm im Auto, er setzte die Fahrt fort. Sowohl den Fahrer als auch seinen Vater erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

86438 Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis