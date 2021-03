vor 52 Min.

1800 Euro Schaden: Kia-Fahrer rammt Verkehrszeichen

Ein Kia-Fahrer hat am Sportheim in Rinnenthal ein Verkehrszeichen gerammt. Dabei entstand ein Sachschaden.

Ein Autofahrer will am Sportheim in Rinnenthal mit seinem Fahrzeug rangieren, dabei übersieht er ein Verkehrszeichen. Es kommt zum Unfall.

Auf dem Parkplatz am Rinnenthaler Sportheim will ein Autofahrer rangieren. Die Polizei meldet, dass er dabei ein Verkehrszeichen übersehen habe.

Unfall am Sportheim

Der Autofahrer fuhr gegen das Zeichen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1800 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen