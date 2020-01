09:18 Uhr

19-Jähriger fährt mit nicht zugelassenem BMW durch Friedberg

19-Jähriger in Friedberg ohne Kennzeichen unterwegs.

Die Polizei hat einen 19-Jährigen erwischt, der an seinem BMW keine Kennzeichen angebracht hatte. Dafür lagen allerdings die eines anderen Wagens auf der Hutablage.

Ein 19-Jähriger ist mit einem abgemeldeten BMW ohne angebrachte Kennzeichen durch Friedberg gefahren. Am Montag gegen 10.30 Uhr fiel einer Streife der Polizei in der Aichacher Straße das Auto auf, an dem keine amtlichen Kennzeichen angebracht war. Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der BMW nicht für den Straßenverkehr zugelassen war.

Friedberg: Polizei ermittelt gegen 19-jährigen BMW-Fahrer

Zudem lagen laut Polizei auf der Hutablage und am Armaturenbrett gut sichtbar entstempelte Kennzeichenschilder eines anderen Fahrzeugs. Gegen den 19-Jährigen laufen nun Ermittlungen – unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauch und dem Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. (tril)

