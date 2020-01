09:35 Uhr

19-Jähriger kracht in Mering in anderes Auto

Ein 19-Jähriger hat auf der Kissinger Straße in Mering kurz nicht aufgepasst und ist deshalb einer Fahrerin vor ihm hinten reingerauscht.

Ein junger Mann war beim Autofahren in Mering unaufmerksam und hat so einen Auffahrunfall verursacht. Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr wollte eine 28-Jährige mit ihrem Wagen von der Kissinger Straße nach rechts in die Augsburger Straße abbiegen. Sie musste allerdings verkehrsbedingt anhalten.

Der 19-Jährige erkannte dies laut Polizei zu spät. Beim folgenden Zusammenprall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. (tril)

