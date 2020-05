vor 18 Min.

2,34 Promille: Junger Mann in Mering-St. Afra radelt betrunken

In Mering-St. Afra hält die Polizei einen jungen Radler an. Der 23-Jährige hat einen deutlichen Alkoholgeruch.

In der Ohmstraße in Mering-St. Afra griff die Polizei am Montagnachmittag einen jungen Radfahrer mit 2,34 Promille im Blut auf. Zuvor hatten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 23-Jährigen festgestellt.

Betrunkener Radler in Mering-St. Afra: Polizei ermittelt

Anschließend nahmen sie dem jungen Mann Blut ab und unterbanden die Weiterfahrt mit dem Fahrrad. Nun ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (pos)

