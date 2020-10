vor 32 Min.

2,64 Promille: Pedelecfahrer kann kaum noch stehen

Ein 61-Jähriger stürzt in Friedberg völlig betrunken von seinem Pedelec.

Ein 61-Jähriger stürzt von seinem Pedelec. Grund dafür ist aber weder ein anderer Fahrer noch eine Unachtsamkeit.

Einen völlig betrunkenen Pedelecfahrer kontrollierte die Polizei am Sonntagmittag. Von Zeugen hatte sie Hinweise erhalten, wonach der 61-Jährige mit seinem Pedelec in Schlangenlinien durch Friedberg gefahren war, zudem konnte er sich aufgrund seiner Alkoholisierung neben seinem Pedelec in der Achstraße stehend kaum auf den Beinen halten.

Betrunkener in Friedberg unterwegs: Die Polizei ermittelt

Nach Angaben der Zeugen war der Mann auch schon zuvor von seinem Fahrzeug gestürzt. Ein Alkoholtest ergab anschließend einen Wert von 2,64 Promille. Die Polizei ermittelt nun gegen den 61-Jährigen. (pos)

