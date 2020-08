vor 32 Min.

2,8 Promille: 48-Jähriger fährt in Schlangenlinien bei Ried

Ein Kleintransporter fährt in Schlangenlinien von Ried nach Mering. Was dahintersteckt.

Weil er einen Kleintransporter in Schlangenlinien vor sich herfahren sah, verständigte ein Mann am Sonntagmittag die Polizei. Der 35-Jährige war auf der Staatsstraße 2052 von Ried her kommend in Richtung Mering unterwegs.

Polizei stellt betrunkenen Fahrer bei Ried

Einsatzkräfte der Friedberger Polizei konnten den 48-jährigen Fahrer des Kleintransporters in Mering einer Verkehrskontrolle unterziehen und stellten einen deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atem fest. Sein Blut wies nach Angaben der Polizei rund 2,8 Promille Alkohol im Blut auf. (pos)

