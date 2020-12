vor 17 Min.

2000 Euro Schaden: Unbekannter rammt geparkten Audi

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag beschädigt ein Unbekannter den linken vorderen Kotflügel eines Audi in Friedberg. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Zeit von Sonntag 17 Uhr und Montag 11 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen Audi beschädigt. Das Fahrzeug wurde laut Polizei am vorderen linken Kotflügel angefahren.

Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers stand das Fahrzeug zur Unfallzeit in der Dr.-Wilhelm-Lohmüller-Straße in Friedberg und auf dem Parkplatz eines Eisenhandels in der Marquardtstraße.

Der Verkehrsunfall hat sich laut Polizei vermutlich an einem der beiden Örtlichkeiten ereignet. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

