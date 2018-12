vor 36 Min.

2019 gibt es drei Tage Reggae in Wulf

Pünktlich zum Start in die Sommerferien werden auf dem Sportgelände des SV Wulfertshausen wieder Reggae-Töne angestimmt. Das Festival am letzten Wochenende im Juli dauert drei Tage.(

Der Verein Wulf United spendet 13000 Euro an die Fußballabteilung des SVW. Das Festival ist an der Kapazitätsgrenze. Trotz des Erfolgs ist die Organisation nicht leicht

Nach der sehr erfolgreichen Organisation des Festivals Reggae in Wulf Ende Juni wird es auch im kommenden Jahr wieder das große Event auf dem Sportgelände des SV Wulfertshausen geben. Im Jahr 2019 wird sogar – wie schon 2015 – drei Tage lang gefeiert. Dies verkündete Frank Alberstötter, Vorsitzender des Fördervereins Wulf United, auf der Jahreshauptversammlung im Sportheim. Termin 2019 ist von Freitag bis Samstag, 26. bis 28. Juli – pünktlich zum Start in die Sommerferien.

Zusammen mit Vorstandsmitglied Florian Dreher übergab Alberstötter einen Scheck von 13000 Euro an Thomas Hubel, Sprecher der SVW-Fußballer, und SVW-Vorsitzenden Walter Föllmer. Die Summe dient vor allem der Jugendförderung der Fußballer und der Finanzierung dringend anstehender Investitionen. Alberstötter konnte weitere Erfolge melden. So sei die Mitgliederzahl des erst drei Jahre alten Vereins Wulf United von 160 auf 199 Personen gewachsen. Ein großer Teil davon sind Leute, die nicht beim SVW aktiv sind, aber Freude am Vorbereiten und Miterleben des Festivals haben.

Intern sei intensiv diskutiert worden, ob man den dritten Tag wieder stemmen kann, berichtete Alberstötter. Immerhin waren beim Festival 2018 rund 280 Ehrenamtliche im Einsatz – nicht nur während der zwei Festtage, sondern lange vorher und nachher. Alberstötter dankte den vielen Helfern, wies aber auch darauf hin, dass man mit den Besucherzahlen an die Kapazitätsgrenze gekommen sei. 2018 kamen an zwei Tagen 5700 Besucher. Viele reisten von weit her an. Auch der Campingplatz war voll.

Die Aktivität des Vereins beschränkt sich aber nicht nur auf das Fest. Neben dem schon fast traditionellen Fisherman-Grillabend gibt es unter anderem Ausflüge zu anderen Reggae-Konzerten. Für das kommende Jahr ist eine Reihe von neuen Aktivitäten geplant, zum Beispiel ein Dancehall-Tanzkurs, ein Reggae-Bowling oder auch ein Kochkurs in jamaikanischer Küche.

Das Festival wird durch eine ebenfalls gemeinnützige haftungsbeschränkte Gesellschaft gleichen Namens durchgeführt. In Vertretung ihres Geschäftsführers Markus Friedrich gab Finanzchef Olli Dittrich einen Einblick in die Kosten. Allein für die Positionen Gema, Sicherheitsdienst, behördliche Auflagen und Steuern für ausländische Künstler seien jeweils Summen von über 5000 Euro aufzuwenden. Beim größten Kostenblock, den Honoraren, lege man großen Wert darauf, dass große Namen der internationalen Reggaeszene unter den Künstlern sind. Es sei aber auch Anliegen des Vereins, jungen Bands aus der Region die Gelegenheit zum Auftritt vor großem Publikum zu geben. Erfreulich: Es gab an den zwei Tagen praktisch keine Probleme mit Unfällen oder anderen negativen Vorkommnissen.

In der Disskussion ging es auch um die Frage, ob auf Basis reiner Ehrenamtlichkeit eine Zukunft des Festivals im diesem Rahmen noch möglich ist. Problem: Für das Kernteam geht es zunehmend, zumindest für einen bestimmten Zeitraum, um die Frage der Vereinbarkeit mit Beruf und Familie. Auch ist es nicht immer leicht, Dutzende von jungen Helfern aus den Jugendmannschaften und deren Eltern zu motivieren. Der immer noch familiäre Charakter des Festes als Gemeinschaftserlebnis für den ganzen Ort Wulfertshausen und Freunde aus der Region soll aber beibehalten werden, hieß es übereinstimmend. Dann könne es auch 2020, wenn der SVW 50 Jahre alt wird, wieder Reggae in Wulf geben.

