17.12.2019

2020 ist die Fahrbahn in Vorderheimat dran

Nach der Waldstraße gibt es in Dasing kommendes Jahr wieder ein Großprojekt

Von Tom Trilges

Nach der Sanierung der Waldstraße in Lindl, die bis heute wegen der Kostenbeteiligung von Anwohnern für viel Aufregung sorgt, hat sich der Dasinger Bauausschuss nun auf die nächste größere Maßnahme verständigt. Bis sie allerdings fertig wird, dauert es wohl bis 2022.

„Das ist bereits seit Jahren vorgesehen, jetzt haben wir die Spielräume dafür“, leitete Bürgermeister Erich Nagl (Freie Wähler) zu dem Vorhaben ein, die Fahrbahn von St. Franziskus über Vorderheimat bis nach Hinterheimat zu erneuern. Die Maßnahme erstreckt sich über einen Bereich von rund eineinhalb Kilometern, wobei die ersten 900 Meter in 2020 angegangen werden sollen – sie betrifft den Bereich St. Franziskus bis Vorderheimat.

Die drei weiteren Bauabschnitte folgen deshalb erst 2021 oder 2022, da die Telekom in Hinterheimat 2021 noch umfangreiche Arbeiten durchführt. Die Fahrbahn behält ihre Breite von etwa 4,60 bis 4,90 Metern – mehr ist nach den Erkenntnissen des Bauamts nicht erforderlich. Insgesamt kostet die Straßensanierung nach derzeitigen Schätzungen 200000 bis 235000 Euro. Die Gemeinde möchte versuchen, die Arbeiten möglichst in die Schulferien zu legen.

Johann Kügle (CSU) bat darum, in Hinterheimat eine Stichstraße mit dem inoffiziellen Namen Mühlweg, in der derzeit lediglich zwei Wohnhäuser stehen, bei der Sanierung einzubeziehen und sie erstmals zu asphaltieren. Ihm gehe es um einen Bereich von 50 bis 70 Metern, so Kügle. „Das Wasser läuft dort in einen Bach, das wäre unproblematisch.“ Der Dritte Bürgermeister, Markus Waschka wies darauf hin, dass maximal eine Tragschicht denkbar sei. Erich Nagl pflichtete bei: „Ein Komplettausbau wäre sicherlich nicht ganz billig. Wir prüfen das Ganze mal.“

Unter anderem stand dazu die Frage im Raum, ob die Stichstraße bereits erschlossen ist. „Wenn nicht, wird das ein heißes Eisen, siehe Waldstraße“, sagte Nagl. Dort müssen die Anwohner für die Erschließung einer Straße, die allerdings faktisch vorher schon bestand, wohl bis zu 95000 Euro pro Haushalt als Beteiligung zahlen (wir berichteten). Der Bauausschuss stimmte dem Projekt St. Franziskus/Vorderheimat/Hinterheimat einstimmig zu – mit dem Zusatz, die Berücksichtigung der Stichstraße zu prüfen.

Bürgermeister Nagl unterrichtete das Gremium außerdem zu den Salz-Verbräuchen und -Kosten der Gemeinde in den vergangenen Jahren. Seit 2011 benötigte man im Durchschnitt rund 170 Tonnen Salz. Wintersalz kostete dabei knapp unter 70 Euro pro Tonne. Praktisch sei dessen Lagerung in Fahrzeugen nahe der A8, meinte Nagl. Dadurch seien keine großen Lager nötig. Am meisten Salz brauchte Dasing im Jahr 2012 mit 310 Tonnen, 2016 waren es lediglich 73. Die vergangenen beiden Jahre bewegten sich mit knapp 200 Tonnen leicht über dem Durchschnitt seit 2011.

Themen folgen