vor 47 Min.

21-Jährige kommt von der Straße ab und rammt Leitplanke - zweimal

Auf der B2 bei Althegnenberg kommt eine 21-jährige Autofahrerin von der Straße ab und kracht in eine Leitplanke. Damit ist der Unfall jedoch nicht vorbei.

Zu einem Verkehrsunfall auf der B2 bei Althegnenberg ist es am Donnerstagnachmittag gekommen. Gegen 17.15 Uhr verlor eine 21-Jährige die Kontrolle über ihren VW und kam aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Unfall bei Althegnenberg: Frau kommt ins Krankenhaus

Anschließend prallte sie laut Polizei gegen eine Leitplanke. Doch damit nicht genug: Beim Versuch, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, geriet das Auto ins Schleudern und krachte auch noch in die gegenüberliegende Leitplanke.

Die Frau blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen