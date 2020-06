vor 33 Min.

21-Jähriger streift in Mering geparkten Polo mit seinem Anhänger

Ein 21-Jähriger touchierte in Mering einen geparkten VW Polo. Laut Polizei beträgt der Schaden etwa 3500 Euro.

Mit seinem Pkw-Anhänger streifte ein 21-Jähriger am Mittwochabend einen in der Unterberger Straße in Mering geparkten VW Polo. Durch den Unfall beschädigte der junge Mann die Fahrertüre des Polo stark.

Mering: Junger Mann streift geparkten Pkw

Nach Angaben der Friedberger Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. (pos)

