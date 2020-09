12:10 Uhr

22-Jähriger weicht BMW bei Freienried aus und landet im Feld

Weil ein BMW sich auf seiner Spur befand, kam ein 22-Jähriger von der Straße bei Freienried ab. Das Verhalten des BMW-Fahrers wirft Fragen auf.

Weil er einem Fahrzeug auf seiner Spur ausweichen musste, kam ein junger Mann bei Freienried von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld. Der 22-Jährige war am Montag in den frühen Morgenstunden Staatsstraße 2338 in Richtung A8 zwischen Freienried und Adelzhausen unterwegs. Etwa 500 Meter nach der Kreuzung mit der Staatsstraße 2051 kam dem jungen Mann nach eigenen Angaben der 3er BMW auf seiner Spur entgegen.

Unfallflucht bei Freienried: Die Polizei sucht nach Zeugen

Er wich aus, kam in dem Feld zum stehen und beobachtete, wie sich der dunkle BMW, dem offenbar ein Frontlicht ausgefallen war, einfach weiterfuhr. Den Schaden beziffert die Friedberger Polizei auf etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

